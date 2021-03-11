أخبار التوك شو.. الحكومة: زيادة في عدد الإصابات بكورونا.. والأرصاد تنصح المواطنين بشأن طقس الغد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية الكثير من الأحداث المهمة، منها مداخلة المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة مع الإعلامي أحمد موسى، بشأن الوضع الوبائى بمصر، والانتقال للعاصمة الإدارية.









أبرز ما جاء خلال الساعات الماضية:









رد المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، على " زيادة الإصابات بكورونا أمس. وقال الوضع حتى الآن مطمئن، ولكن هناك زيادة فى بعض المحافظات.











وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة قامت بتطعيم عدد من المواطنين، وحملة التطعيمات بدأت من يوم السبت الماضي، وهناك تطعيمات تكفى لـ كل من سجل.













قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد موجة حارة اليوم ودرجة الحرارة العظمى وصلت لـ 33 درجة وبداية من اليوم تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا من 6 لـ 8 درجات .









وأضافت شاكر في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تصل درجة الحرارة العظمى الخميس لـ 26 درجة ويوم الجمعة تنخفض 3 درجات وتعود لـ 23 درجة ".













قال محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن أرقام الاصابات في مصر تقل وتزيد بدرجات متفاوتة خلال الفترة الماضية، معقبا: هناك زيادة بنسبة بسيطة في بعض المحافظات، كما هو الحال في محافظة أسوان.









واسترسل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي ام سي": وزارة الصحة أرسلت وفدا من أجل الوقوف على الملابسات داخل محافظة أسوان، معقبا: نسبة الزيادة في الإصابات لا تتجاوز 5%.













عرضت قناة العربية تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بطفلة المعادي، ونشرت الشرطة فيديو يوضح لحظة اعتقال المتحرش.









وأضاف الفيديو أن النيابة العامة قررت حبس صديق المتهم، حيث أكدت انجي أسامة التي شاهدت على واقعة التحرش عبر كاميرات المراقبة، انها كانت تقف بالصدفة وراء معمل التحاليل الذي تعمل به وشاهدت رجلا عبر الكاميرات يدخل العقار ثم قام باستدراج طفلة وتحرش بها.













قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بملف التحول الرقمي في عدد من الخدمات، مشيرا إلى أن التعاملات ستكون إلكترونية عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة .









وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي ام سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الحكومة ستوفر حوافز للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه تم توفير سكن للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، وسنعلن قريبا عن قيمة بدل السكن للموظفين الذين ينتقلون إليها.













قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن المرحلة الأولى من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ستكون لـ 40 ألف موظف.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الموظف الذى لا يستطيع الحصول على شقة داخل العاصمة الإدارية ويعيش فى شرق القاهرة، سيحصل على بدل انتقال نقدي.









ولفت إلى أن هناك وسائل مواصلات للنقل الموظفين، والقطار الكهربائي سيصل للعاصمة الإدارية، وأن الموظف يستطيع خلال ساعة أن يكون داخل العاصمة الإدارية.













قال أمجد الحداد، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن العالم شهد انخفاضا من حيث عدد مصابي فيروس كورونا خلال الـ8 أسابيع الماضية.









وفيما يخص إصابات كورونا في مصر، قال: نطالب المواطنين في مصر بارتداء الكمامة من أجل السيطرة على العدوى.













قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك دولا سعيدة بما يحدث في مصر بسبب أزمة سد النهضة، موضحًا أن هذه الدول تريد الخراب لمصر.









وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الدول تريد أن تقع مصر وهذا لن يحدث.



