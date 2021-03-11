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فن

أخبار الفن| منة فضالي تكشف رغبتها في الحمل.. نيقولا معوض يحتفل بزفافه.. رنا سماحة مع زوجها في أغنية جديدة

الخميس 11/مارس/2021 - 12:07 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

نشر الفنان اللبناني نيقولا معوض، مقطع فيديو قصيرًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر فيه خلال حفل زفافه على حبيبته التي طالما ظهرت معه في مناسبات عدة خلال الفترة الأخيرة. 

تستعد المطربة رنا سماحة، لإطلاق أحدث أغانيها التي تحمل اسم "هاخد بالى"، وتتعاون فيها مع الشاعر حسام سعيد وألحان زوجها سامر أبو طالب، وتوزيع الموسيقى توما، على أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة المقبلة. 

أكدت الفنانة منة فضالي رغبتها في الحمل وأن يكون لديها أطفال في المستقبل، وذلك خلال ندوتها في موقع صدى البلد.

أعلن سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي وفاة والده، اليوم الأربعاء، وذلك عبر منشور على صفحته بـ"فيسبوك".  

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