للحوامل.. أشياء يجب وضعها في حقيبة الولادة

إذا كنتي تستعدين لاستقبال طفلك الأول قد تكثر أسئلتك عن كيفية استقبال هذا الحدث السعيد، وكذلك تكثر الأسئلة عن كيفية تجهيز شنطة الولادة.





تقول نوران النقلي مامي بلوجر، إن شنطة الولادة يجب ألا تنسي أي شيء منها، مثل ملابس للمولود وهي أول شيء تضعينه في الشنطة، ستحتاجين في الأقل إلى قطعتين من الملابس الداخلية “سلوبيت” و قطعتين من الملابس الخارجية لكل يوم إقامة بالمستشفى، واختاري الملابس المناسبة لمواليد الصيف والشتاء بنفسك.





وأضافت نوران النقلي يجب وضع بطاطين ولفافات الأطفال مفيدة جدًا للف المولود بمجرد أن يخرج إلى العالم، تصوري التغيير الذي يواجهه مولودك مع درجة الحرارة الخارجية بعد أن كان في درجة حرارة ٣٧ داخل الرحم.





وأوضحت يجب وضع شامبو وصابون سائل ولوفة إسفنجية وكافة منتجات الاستحمام الخاصة بالأطفال مهمة جدًا لتحميم المولود فور ولادته.





وأكدت على ضرورة وجود المناشف، حيث ستحتاجين إليها كثيرًا في الاستحمام وكذلك في أثناء تغيير الحفاض.





وكذلك وضع حفاضات المولود الجديد الحفاض المخصص للمولود الجديد صعب العثور عليه في السوق، فنصيحتي أن تشتري منه كمية مناسبة إذا وجدتِه في أي مكان قبل الولادة بفترة، أو ابحثي عنه أونلاين.





وأكدت أن كريم الحفاض ضروري للغاية مثل الزنك أو السودو كريم أو غيره، مهم جدًا لحماية جلد المولود من التسلخات الناتجة عن البلل.





ولفتت إلى ضرورة وضع كريم الجسم، فقد يكون مفيدًا ليبقى جلد المولود ناعمًا، وكذلك التتينة أو المصاصة المسكتة للمولود رغم أن التتينة أو السكاتة من الأشياء التي لا تعلمين إن كان سيحب مولودك تناولها أم لا، لكن أحضريها معك، عسى أن تكون مفيدة، وكذلك ببرونة أو أكثر إذا كنت تنوين إرضاع الطفل صناعيًا يجب أن تستعدي بشراء ببرونة.