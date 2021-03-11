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هل إسراء الرسول من مكة للمسجد الأقصى بالروح أم الجسد ؟ .. أزهري يجيب

الخميس 11/مارس/2021 - 12:17 ص
أسامة الأزهري، الداعية
أسامة الأزهري، الداعية الإسلامي
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إسراء صبري
كشف أسامة الأزهري، الداعية الإسلامي، عن انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المسجد لأقصى، قائلا: العلماء قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال هذه الرحلة مر بـ 3 مراحل، معقبا: جسد رسول الله له خصوصية، فهو جسد مهيأ لاستقبال الوحي والملائكة.

وأضاف "الأزهري" خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، جسد رسول الله صلى اللع عليه وسلم كان مهييء لتحمل الشأن الغيبي ومناجاة الملائكة والتجليات الإلهية، معقبا: رحلة الإسراء والمعراج كانت خارج إطار الأكسجين والجاذبية.

وشدد على أن رسول الله صلى اللع عليه وسلم انتقل بالروح والجسد خلال رحلته إلى السموات السبع، منوها إلى أن ما يقال عن كون رحلة الغسراء والمعراج رؤية فهة أمر غير صحيح.


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