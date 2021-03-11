هدف محمد صلاح .. ملخص مباراة ليفربول ولايبزيج | فيديو

حقق فريق ليفربول فوزا مهما على لايبزيج الألماني، بهدفين دون رد في إطار منافسات إياب دور الـ16، في ملعب بوشكاش آرينا.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

ساديو ماني مرر الكرة لـ دييجو جوتا، ثم أعادها البرتغالي لـ محمد صلاح من على حدود منطقة جزاء لايبزيج، وحصل المصري على الكرة ورواغ مدافعي لايبزيج، ثم سددها في المرمى.

وأضاف السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 76، ليقترب الريدز من التأهل للدور ربع النهائي.

وكان ليفربول استطاع الفوز ذهابا أمام لايبزيج بهدفين نظيفين.