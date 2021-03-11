مسئولة سعودية: نمارس ضبط النفس الشديد ضد الحوثيين

قالت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، إن المملكة تمارس ضبط النفس الشديد ضد ميليشيات الحوثي.





وأضافت الأميرة ريما في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، مساء أمس: "الهجمات الإرهابية الشنيعة التي نفذتها الميليشيات المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية في السابع من مارس، تعد تهديدًا للمدنيين الأبرياء واعتداءً على أمن الطاقة العالمي".





وتابعت: "المملكة ملتزمة بإنهاء الحرب في اليمن من خلال حل سياسي، ولكن على الجانب الآخر من هذا الصراع هناك مجموعة مدفوعة بالفكر المتطرف للنظام الإيراني"، مشيرةً إلى أن الحوثيين يواصلون تجاهلهم لمعاناة الأشقاء اليمنيين، ويظهرون من خلال أفعالهم عدم اهتمامهم بالحوار الجاد الذي يتطلبه إنهاء الأزمة في اليمن.





وشددت السفيرة السعودية على عزم المملكة العربية السعودية منذ بدء الصراع على إعادة الاستقرار والأمن إلى اليمن من خلال التفاوض، إلى جانب دعمها لجميع مبادرات السلام للأمم المتحدة منذ عام 2015، وأن المسؤولين السعوديين ما زالوا داعمين لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج.





وقالت: "إننا نمارس ضبط النفس الشديد في مواجهة وابل يومي من الطائرات المسلحة بدون طيار والصواريخ الباليستية، ومن المحزن أنه على الرغم من جهودنا النشطة لحل النزاع، فإن الحوثيين صعدوا فقط هجماتهم على المملكة، وفي نفس الوقت صعدوا هجومهم في مأرب باليمن التي تضم أكثر من مليون نازح داخليًا، وقصفوا تعز وغيرها من المراكز المدنية اليمنية، ويعتقد الحوثيون أن بإمكانهم الإفلات من العقاب".



