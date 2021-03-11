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مرأة

في اليوم العالمي للكلى... تعرف على أبرز طرق الوقاية من الإصابة

الخميس 11/مارس/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يحتفل العالم 11 مارس من كل عام بـ اليوم  العالمي للكلى، وتعتبر من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا وأنتشارا بين الكثير من الأشخاص بسبب بعض العادات اليومية الخاطئة لذا ينصح دائما الأطباء و العلماء بأإهمية الوقاية من أمراض الكلى.

قال الدكتور  نعيم عيسى،اختصاصي زراعة الكلى في مدينة روتشستر، أن تعمل الكلى على تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، ثم تُفرز بعد ذلك في هيئة بول. عندما تصل أمراض الكلى المزمنة إلى مرحلة متقدمة، يمكن أن تتراكم مستويات خطيرة من السوائل والكهارل والفضلات في جسمك.

وأضاف عيسي في تصريحات صحفية، إن مرض السكري وفرط ضغط الدم هما السببان الرئيسيان لأمراض الكلى المزمنة في جميع أنحاء العالم وفي معظم الدول العربية،  وتشمل عوامل الخطر الأخرى التدخين وأمراض القلب والتاريخ العائلي للمرض والشيخوخة وبنية الكلى غير الطبيعية. كما يمكن أن يتسبب التدخين في تلف الكلى وتفاقم تلف الكلى. 

ويشير الدكتور عيسى إلى أن الكشف عن الحالات المزمنة أمر ضروري، وكذلك فحص أمراض الكلى المزمنة لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.

ويمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين وخسارة الوزن أيضًا في الوقاية من أمراض الكلى، و ينصح بشرب كمية كافية من الماء للمساعدة في الوقاية من مشاكل الكلى، يجب أن يتناول البالغون 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا للحفاظ على صحة الكلى،  ومن المهم تعزيز ثقافة الترطيب الجيد بين البالغين والأطفال".

يركز علاج أمراض الكلى المزمنة على إبطاء تقدّم تلف الكلى، وقد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة في النهاية إلى غسيل الكلى ويفضل القيام بعملية زراعة الكلى. 

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