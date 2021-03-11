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الوضع مطمئن .. وكيل صحة أسوان يكشف تفاصيل زيادة أعداد إصابات كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 12:26 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، تطورات الأوضاع فيما يخص أزمة فيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال حنفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء أمس الأربعاء، إن الوضع العام مطمئن ونسبة الزيادة تزيد وتقل ونسبة الإصابات في تذبذب، مضيفا أن معدل الإصابات في إطار المتوقع ونسبة الزيادة تكون في 4 حالات وفي اليوم التالي تقل.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الدولة في الموجة الثانية قادرة بقوة في السيطرة على كورونا، مطالبا المواطنين بمجرد الشعور بأعراض الإصابة بـ كورونا التوجه للمستشفى مباشرة.

وتابع حنفي، أن نسبة الشفاء تتعدى 99% في حالة اكتشاف الفيروس مبكر وفي حالة اكتشافه متأخر يأخذ العلاج وقت بعض الشيء.
 
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