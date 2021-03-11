ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كاريزما لا تتخيلها .. شاب يقلد الفنان محمد رمضان بطريقة رائعة .. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 12:25 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
التقت الإعلامية ريهام سعيد، الشاب أحمد الفارس، الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بتقليده لعدد من المشاهير والفنانين وأبرزهم الفنان محمد رمضان، وذلك في برنامجها " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار".

وأشار أحمد فارس، إلى أنه من محافظة بني سويف، واكتشف موهبته في التقليد والتمثيل مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه لا يجيد القراءة ولا الكتابة، والتحق منذ فترة قصيرة بـ"محو الأمية" ليتمكن من القراءة والكتابة.

وواصل: "أنا بصلي وبدعي ربنا كتير، وعشان كدا متأكد إن ربنا يكرمني، ولو وصلت هبني جامع لله، وساهم في زواج غير القادرين وخاصة من اليتامى، ونيتي صافيه، ونفسي أعمل خير". 

وتابع: " الناس بتحبنى وأنا مشهور في البلد.. وهناك دعم كبير من الأقارب والأصدقاء، وفخر كبير بما أقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على التيك توك"، حيث مثل الشاب أحمد فارس، عدد من المشاهد التمثيلية له على السوشيال ميديا، وقلد الفنانين أحمد السقا، والفنان محمد رمضان في عدد من مشاهدة الفنية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيل الشحات محمد أنور.. اشتهر بالصوت العذب وإحياء ليالي رمضان

ميريهان حسين تقلد ميريام فارس.. فيديو

أصغر مُؤذن يقلّد كل قرّاء ومُؤذني الحرم المكي.. فيديو

الأسطورة 2 .. شبيه محمد رمضان يروي لـ صدى البلد سر عشقه لـ نمبر وان

بعد شائعة انفصالهما .. ماذا قال محمد رمضان عن زوجته؟

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. نيقولا معوض يعترف بعلاقاته الجنسية.. قبلة زوج يسرا لها.. ابن صلاح السقا نجم شهير

محمد صلاح: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف.. وإهدار الفرص جزء من اللعبة

أهلا رمضان .. التموين: خفض أسعار اللحوم والزيوت والأرز الشهر المقبل

جثث في الشوارع ومقابر جماعية .. مشاهد حزينة تسبب فيها فيروس كورونا على مدار عام

كيف تصدت الدولة لجرائم سرقة البيانات الشخصية.. القانون يجيب

تعرض نجم الزمالك والإسماعيلي السابق إلى حادث سير مروع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟