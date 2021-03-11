كاريزما لا تتخيلها .. شاب يقلد الفنان محمد رمضان بطريقة رائعة .. فيديو

التقت الإعلامية ريهام سعيد، الشاب أحمد الفارس، الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بتقليده لعدد من المشاهير والفنانين وأبرزهم الفنان محمد رمضان، وذلك في برنامجها " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار".





وأشار أحمد فارس، إلى أنه من محافظة بني سويف، واكتشف موهبته في التقليد والتمثيل مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه لا يجيد القراءة ولا الكتابة، والتحق منذ فترة قصيرة بـ"محو الأمية" ليتمكن من القراءة والكتابة.





وواصل: "أنا بصلي وبدعي ربنا كتير، وعشان كدا متأكد إن ربنا يكرمني، ولو وصلت هبني جامع لله، وساهم في زواج غير القادرين وخاصة من اليتامى، ونيتي صافيه، ونفسي أعمل خير".





وتابع: " الناس بتحبنى وأنا مشهور في البلد.. وهناك دعم كبير من الأقارب والأصدقاء، وفخر كبير بما أقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على التيك توك"، حيث مثل الشاب أحمد فارس، عدد من المشاهد التمثيلية له على السوشيال ميديا، وقلد الفنانين أحمد السقا، والفنان محمد رمضان في عدد من مشاهدة الفنية.