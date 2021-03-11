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السيسي أعاد قوة العلاقات .. محمد نعمان: أول سفير صيني جاء إلى مصر كان في عصر كليوباترا

الخميس 11/مارس/2021 - 01:39 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمد نعمان جلال، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وسفير مصر الأسبق في الصين، إن العلاقات المصرية الصينية حدث لها تموجات، حيث بدأت قوية عن طريق الرئيس جمال عبد الناصر، ثم حدث لها ضعف لفترة، ولكن عادت قوية مرة أخرى في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف "نعمان" خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، الصين تاريخيا لها حضارة عريقة وكذلك الأمر في مصر، معقبا: العلاقة المصرية الصينينة يعود إلى تلك الحضارة، مسترسلا: الصين كانت دولة منتجة لكل سلع العالم قديما ولكن كان لديها نقطة ضعف وهي الصباغة.

واسترسل: أول سفير صيني جاء إلى مصر كان في عصر كليوباترا من أجل أن يحصل على الصباغة الثابتة من مصرللصين، وهنا تبرز قوة العلاقات المصرية الصينية.

وأكمل: اهم ما يميز العلاقات المصرية الصينية هو الجدية، معقبا: العلاقات المصرية الصينية في عهد الرئيس السيسي أصبحت أقوى
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