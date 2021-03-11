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العالم خسر 11 تريليون دولار .. أستاذ استثمار : مصر حققت معدل نمو إيجابي رغم كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 02:01 ص
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
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هاني حسين
قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن معدل النمو الإيجابي في مصر نتيجة لجهود الدولة المصرية وفق رؤية استراتيجية اقتصادية.
 
وأضاف مصطفى بدرة، في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن  مصر تبنت برنامج إصلاح اقتصادي منذ سنوات، موضحا أن وزيرة التخطيط شرحت في مجلس الوزراء اليوم وضع الدولة الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.

وتابع مصطفى بدرة : "العالم بأكمله في أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا وعام 2020 كبد العالم خسائر اقتصادية كبيرة تقدر بـ 11 تريليون دولار".

 وأكمل مصطفى بدرة: "مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي في ظل جائحة كورونا  وذلك نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي".
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