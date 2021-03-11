أمراض تصيب الإنسان في التقلبات الجوية.. تعرف عليها

تشمل تأثيرات تغير المناخ ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في هطول الأمطار وزيادة تواتر أو شدة بعض الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع مستويات سطح البحر، هذه التأثيرات تهدد صحتنا من خلال التأثير على الطعام الذي نتناوله ، والمياه التي نشربها ، والهواء الذي نتنفسه ، والطقس الذي نختبره.





التقلبات الجوية، تشكل تهديدات كبيرة للصحة بالأخص لدى فئات معينة مثل الأطفال والحوامل وكبار السن تكون المخاطر متزايدة .





أكد موقع cdc، أن بسبب التقلبات الجوية تتأثر الصحة العامة باضطرابات النظم الفيزيائية والبيولوجية والبيئية ، وتشمل الآثار الصحية لهذه الاضطرابات زيادة أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية ، والإصابات والوفيات المبكرة المتعلقة بظواهر الطقس المتطرفة ، والتغيرات في انتشار الأمراض المنقولة بالغذاء والمياه والتوزيع الجغرافي للأمراض المعدية الأخرى ، والتهديدات للصحة العقلية.





من المتوقع أن تؤثر التقلبات الجوية والتأثيرات المباشرة للتركيزات العالية لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي على سلامة الأغذية والتغذية، كما يمكن أن تؤدي درجات حرارة الهواء المرتفعة إلى زيادة حالات الإصابة بالسالمونيلا والتسمم الغذائي المرتبط بالبكتيريا لأن البكتيريا تنمو بسرعة أكبر في البيئات الدافئة، يمكن أن تسبب هذه الأمراض ضائقة معدية معوية ، وفي الحالات الشديدة ، قد تؤدي إلى الوفاة.





سيؤدي ارتفاع درجات حرارة سطح البحر إلى تركيزات أعلى من الزئبق في المأكولات البحرية، يمكن أن تعمل التركيزات العالية من ثاني أكسيد الكربون في الهواء كـ "سماد" لبعض النباتات ، ولكنها تقلل من مستويات البروتين والمعادن الأساسية في محاصيل مثل القمح والأرز والبطاطس ، مما يجعل هذه الأطعمة أقل في القيمة الغذائية.



