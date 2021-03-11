باتريس كارتيرون يمنع من تولي الفرق السعودية بعد رحيله .. تفاصيل





وأضاف أحمد عجلان، في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن طريقة رحيل باتريس كارتيرون في الوقت الحالي غير مرضية لكافة الجماهير السعودية خصوصا عقب تحقيق نجاح كبير داخل التعاون السعودي .





وتابع: "باتريس كارتيرون رحل بنفس طريقة رحيله عن نادي الزمالك الذي وافق على عودته من جديد ولكن سيصبح كارتيرون غير مرغوب ويمنع من تولي القيادة الفنية داخل المملكة من جديد".





وفي سياق آخر أكد الإعلامي وليد الفراج أن الفرنسي باتريس كارتيرون أنهى تعاقده مع التعاون السعودي بالتراضي بعد نهاية مباراة أبها.





وقال الفراج عبر برنامجه الدوري مع وليد: "كارتيرون سيسافر إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة والتعاون أنهي الاتفاق مع المدرب الجديد وسيصل مساعديه اليوم الأربعاء".





وتابع: "الشرط الجزائي في عقد كارتيرون نصف مليون دولار وتنازل عنه المدرب الفرنسي، وهو نفس الأمر الذي فعله المدرب عندما رحل عن الزمالك".

وأشار الإعلامي السعودي، إلى أن راتب كارتيرون مع التعاون كان نصف مليون ريال شهريًا، أي 6 ملايين ريال في السنة.







هدف المباراة الوحيد أحرزه سميحان النابت في الدقيقة 73، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد التعاون للنقطة 35 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز الثالث.

ويدرب التعاون السعودي، المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي قد تكون تلك المباراة أخر مبارياته قبل العودة لتدريب الزمالك. وفاز فريق التعاون على نظيره أبها بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة 23 لبطولة الدوري السعودي.

أكد الإعلامي السعودي أحمد العجلان٬ أن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للتعاون السعودي، سيصبح ممنوعا من تولي أحد أندية الدوري السعودي بسبب طريقة رحيله عن الفريق.