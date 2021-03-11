انتبهي .. 7 مشاكل صحية تهدد النساء في العشرينات من العمر

يؤكد الأطباء أن النساء في العشرينات من العمر يجب أن يخضعن لفحوصات صحية منتظمة خلال هذه المرحلة، لأن يخضع الجسم لتحولات هرمونية كبيرة، فيما يلي بعض الأمراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع عند النساء في العشرينات من العمر ، وفقا لما نشره موقع boldsk.





- مرض الذئبة

هو مرض مناعي ذاتي يصيب عادة حوالي 1.5 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وما يقرب من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، معظم المرضى الذين يعانون من مرض الذئبة هم من النساء وكثير منهن صغيرات السن، لهذا السبب يجب على النساء في العشرينات من العمر إجراء فحوصات طبية بانتظام وزيارة الأطباء.





تختلف أعراض مرض الذئبة من شخص لآخر ، ولكن قد تشمل الأعراض الطفح الجلدي وتقلب المزاج والإرهاق والصداع، إنه مرض خطير خاصة بالنسبة للنساء في العشرينيات من العمر





- الألم العضلي التليفي

تشعر النساء المصابات بهذا النوع من المرض بألم شديد في عضلاتهن ومفاصلهن ويشعرن بسهولة بالإرهاق من مهامهن اليومية حتى الأنشطة البسيطة مثل قيادة السيارة أو السير في الممر ، يمكن أن تسبب الألم بينما يعتقد الكثير من الناس أن المرض يحدث عادة عند كبار السن ، ولكن من أجل التغيير يمكن ملاحظة هذا المرض بشكل متكرر لدى النساء في سن العشرين.





- التهاب المفاصل الروماتويدي

من المحتمل حدوث التهاب المفاصل الروماتويدي في كل من الرجال والنساء في العشرينات من العمر، إذا كان الأشخاص الآخرون في الأسرة مصابين بأمراض المناعة الذاتية فمن المرجح أن يصابوا بهذا المرض أو أي أمراض مناعة ذاتية أخرى، وإذا كان التهاب المفاصل الروماتويدي متوارثًا في الأسرة فإن التدخين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي،لا يوجد علاج لهذا المرض ولكن الأدوية المضادة للالتهابات والمنشطات قد تساعد في التخفيف.













-مرض كرون

يتطور داء كرون عادةً خلال العشرينات من العمر، يعاني الأشخاص المصابون بمرض المناعة الذاتية من مهاجمة الخلايا السليمة داخل أنفسهم ، مما يؤدي إلى تورم الجهاز الهضمي للمرضى، التقلصات والانتفاخ والإسهال وآلام البطن كلها أعراض شائعة في المراحل المبكرة، مع تقدم المرض يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون وسوء التغذية.





- الفصام

عادة ما تبدأ أعراض وسلوكيات الفصام لدى المرضى في أوائل العشرينات من العمر، في المقابل تتأثر النساء بشكل أكثر شيوعًا في أواخر العشرينات من العمر، في حين أن بعض الأشخاص قد يواجهون تغيرًا مفاجئًا في الشخصية أو تلفًا مفاجئًا واضطرابات في الخصائص فإن معظم الآخرين تظهر عليهم الأعراض تدريجيًا، وكثير من الأشخاص الذين يعانون من الأوهام عادة لا يدركون سلوكياتهم الغريبة مما يمهد الطريق لمرض عقلي رهيب ، أي الفصام [بشكل عام ، يُعتقد أن أعراض الفصام تكون من بين أولئك الذين يعانون من الأوهام والهلوسة وعدم التوازن أثناء التحدث، قد يواجه هؤلاء المرضى أيضًا صعوبة في التعبير عن مشاعرهم ، ويبدو أنهم بشكل منتظم مضطربين أو غير منظمين، تختلف أنماط الفصام باختلاف المرضى.





- حب الشباب

في حين أنه ليس "مرضًا" في حد ذاته إلا أن حب الشباب يسمى كحالة طبية، قد يعتقد المرء أن البثور والجلد الدهني من المراهقين المنتظمين ، ولكن لم يتغلب الجميع على هذا التأثير، في الواقع قد يتطور حب الشباب لأول مرة لبعض البالغين عندما يتجاوزون العشرينات من العمر هذا ينطبق بشكل خاص على النساء.





-أعراض الحمل غير القابلة للحياة

قد تعاني بعض النساء في أواخر العشرينيات من عمرهن ويتجهن نحو الثلاثينيات من مضاعفات الحمل أو مضاعفات الإجهاض أو حدوث حمل غير قابل للحياة، أكد العديد من الخبراء أن هذا يمكن أن ينتج عن العادات الغذائية والخضروات المهجنة والأطعمة غير النقية التي نتناولها كل يوم تقريبًا.



