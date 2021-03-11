رأفة بكبار السن.. سلم كهربائي مطلب رواد التأمين الصحي بمدينة نصر

أزمة حقيقية يعيشها رواد التأمين الصحي في مدينة نصر محافظة القاهرة ، نظرًا لطول مسافة الصعود والنزول ما يعد إرهاقًا ومعاناة شديدة على المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.





قال الأهالي في رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى "بين الناس" الذي يقدمها موقع "صدى البلد": "التأمين الصحي في مدينة نصر يتردد عليه العديد من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى ما يعد إرهاقًا ومعاناة شديدة عليهم موضحًا أن المحطة لديها عدد كبير من مريديها ويقبل عليها كثافة كبيرة من المواطنين وحل هذه حل المشكلة يتلخص في تركيب سلم كهربائي لرفع المعاناة عنهم".





وناشد الأهالي برفع المعاناة اليومية التي يتعرض لها الآلاف من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والموافقة على سلم كهربائي رأفة بصحتهم و حالتهم الصحية.





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