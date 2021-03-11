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بين الناس

رأفة بكبار السن.. سلم كهربائي مطلب رواد التأمين الصحي بمدينة نصر

الخميس 11/مارس/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أزمة حقيقية يعيشها رواد التأمين الصحي في مدينة نصر محافظة القاهرة ، نظرًا لطول مسافة الصعود والنزول ما يعد إرهاقًا ومعاناة شديدة على المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

قال الأهالي في رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى "بين الناس" الذي يقدمها موقع "صدى البلد": "التأمين الصحي في مدينة نصر يتردد عليه العديد من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى ما يعد إرهاقًا ومعاناة شديدة عليهم موضحًا أن المحطة لديها عدد كبير من مريديها ويقبل عليها كثافة كبيرة من المواطنين وحل هذه حل المشكلة يتلخص في تركيب سلم كهربائي لرفع المعاناة عنهم".   

وناشد الأهالي برفع المعاناة اليومية التي يتعرض لها الآلاف من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والموافقة على سلم كهربائي رأفة بصحتهم و حالتهم الصحية.

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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