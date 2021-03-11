أستاذ الطب النفسي: المتحرش بطفلة المعادي استدرج الطفلة أكثر من مرة .. فيديو

قال هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر أن واقعة تحرش رجل بطفلة المعادي هي واقعة تمثل رجل يمتاز بعلاقات أسرية فاشلة ويشعر بإهانة وغير قادر على إقامة علاقة سوية مع زوجته ويلجأ لفرض رغباته على كائن أصغر.





وأضاف بحري خلال تصريحات لبرنامج من مصر عبر فضائية "سي بي سي" أن تلك الوقائع يقوم فيها الرجل بتنقية أشخاص من المعارف مشيرة إلى أن واقعة المعادي قام الرجل باستدراج " الطفلة" أكثر من مرة وليس مرة واحدة فقط .



