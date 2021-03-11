أستاذ الطب النفسي: المتحرش بطفلة المعادي استدرج الطفلة أكثر من مرة .. فيديو

قال هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر أن واقعة تحرش رجل بطفلة المعادي هي واقعة تمثل رجل يمتاز بعلاقات أسرية فاشلة ويشعر بإهانة وغير قادر على إقامة علاقة سوية مع زوجته ويلجأ لفرض رغباته على كائن أصغر.
وأضاف بحري خلال تصريحات لبرنامج من مصر عبر فضائية "سي بي سي" أن تلك الوقائع يقوم فيها الرجل بتنقية أشخاص من المعارف مشيرة إلى أن واقعة المعادي قام الرجل باستدراج "الطفلة" أكثر من مرة وليس مرة واحدة فقط .
وتابع أستاذ الطب النفسي أن هذا الرجل هو إنسان غير سوي ومعتدي وفاشل فى علاقته الزوجية ويعوضها بعلاقة شاذة بهذا الشكل مؤكدا أن التحرش بالأطفال واقعة تكررت بالمجتمع أكثر من مرة.