ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تنظيف الأسنان يحمي من أمراض القلب.. جمال شعبان يوضح

الخميس 11/مارس/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن استعمال فرشاة الأسنان ٣ مرات أو أكثر يوميا، تحمي كهرباء قلبك من الذبذبة الأذينية AF، وتحمي عضلة قلبك من الفشل HF، وذلك  طبقا لدراسة كورية حديثة شملت ١٦١ ألف شخص في البحث.

وأضاف جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أكدت الدراسة أهمية تنظيف الأسنان ٣ مرات يوميا فأكثر خلافًا للتوصيات الأمريكية التي أوصت باستخدامها مرتين فقط.

تابع:" ونجحت المواظبة على استخدام في فرشاة الأسنان في تخفيض مخاطر الإصابة بذبذبة كهرباء القلب الأذينية بنسبة ١٠٪؜، وخفضت فشل القلب بنسبة ١٢٪؜، وترجع ميكانيزم الوقاية في التخلص من ميكروبات الفم  التي تمثل دوراللاعب المهم في التهابات شرايين القلب وعضلته وبطانته."

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استخدام الفرشاة 3 مرات يوميا.. جمال شعبان يكشف علاقة تنظيف الأسنان بصحة القلب

عميد معهد القلب السابق: برتقالة في اليوم تحميك من جلطة المخ والسكتة الدماغية

جمال شعبان يحذرمن الكيتو دايت لهذه الأسباب

عميد معهد القلب السابق يحذر من نظام الكيتو

الأسباب وأحدث سبل العلاج.. كل ما تريد معرفته عن الرجفان الأذيني

ترشيحاتنا

أبو المعاطي زكي: إبراهيم نور الدين نجم مباراة الأهلي والإسماعيلي.. فيديو

خطوات الحصول على تمويل لإنشاء مشروع صغير في 2021

كيف تصدت الدولة لجرائم سرقة البيانات الشخصية.. القانون يجيب

أخبار التكنولوجيا .. ملايين من هواتف آيفون لن يعمل عليها "واتساب" إلى الأبد.. شاومي تطلق هاتف Mi 10S بكاميرا 108 ميجابيكسل

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يحذر من سد النهضة.. الحكومة: زيادة في إصابات كورونا.. والأرصاد: انخفاض 8 درجات في الحرارة

بطاقة التموين الجديدة هتوصلك لحد البيت .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات ام جي 6 موديل 2021| صور

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة