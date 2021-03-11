النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إغاثة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار





أقر مجلس النواب الأمريكي النسخة النهائية من مشروع قانون إغاثة فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، وأرسل مشروع القانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، حتى يصبح ساري المفعول.





وتم تمرير التشريع على أساس تصويت حزبي في مجلس النواب، أمس الأربعاء، حيث لم يوافق عليه أي عضو بالحزب الجمهوري فيما عارضه عضو واحد من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن. كما لم يصوت على المشروع أي عضو جمهوري في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.





وسألت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في كلمة قبل وقت قصير من تصويت مجلس النواب: "كيف تقول لا لانتشال 50 في المائة من الأطفال الفقراء في أمريكا من براثن الفقر؟".



