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أخبار العالم

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إغاثة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار

الخميس 11/مارس/2021 - 01:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أقر مجلس النواب الأمريكي النسخة النهائية من مشروع قانون إغاثة فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، وأرسل مشروع القانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، حتى يصبح ساري المفعول.

وتم تمرير التشريع على أساس تصويت حزبي في مجلس النواب، أمس الأربعاء، حيث لم يوافق عليه أي عضو بالحزب الجمهوري فيما عارضه عضو واحد من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن. كما لم يصوت على المشروع أي عضو جمهوري في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.

وسألت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في كلمة قبل وقت قصير من تصويت مجلس النواب: "كيف تقول لا لانتشال 50 في المائة من الأطفال الفقراء في أمريكا من براثن الفقر؟".

وتتضمن بنود الخطة، وهي من أكبر حزم التحفيز في التاريخ الأمريكي، مدفوعات مباشرة للأفراد، تشمل أغلب الأمريكيين، وتبلغ 1400 دولار بما قيمته الإجمالية 400 مليار دولار ومخصصات لمساعدة الولايات والحكومات المحلية وتوسيع نطاق الائتمان الضريبي للأطفال وزيادة التمويل لعملية توزيع اللقاحات.
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