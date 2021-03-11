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توك شو

طبيب نفسي: اضطراب المتحرش جنسيا لا يعفيه من المسئولية الجنائية .. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 04:00 ص
اضطراب المتحرش
اضطراب المتحرش
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد المهدي طبيب نفسي، إن الطفلة عندما يصل سنها إلي 8 سنوات يجب أن يتم تعليمها الصح من الخطأ ويجب أن تتعلم أن تتحدث إلي والديها، مقدما نصيحة لوالدة طفلة التحرش قائلا: "يجب أن تتركها وتجعلها تتحدث عن ما حدث دون خوف لإخراج ما بداخلها حتي لا تتأثر به سلبيا ويترك الموقف اثر لدي الطفلة طويل المدى".

وأضاف محمد المهدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه من المفيد أن تقوم أم الطفلة بإخبارها حقيقة ما تعرضت له لأن مثل هذه الوقائع يظل محتفظ بها المخ والوعي وتترك أثارا سلبية لدي الفتاة عند بلوغها سن الرشد.

وأوضح المهدي، أن أهل الفتاه يجب أن يتعاملوا معها برفق ولا يجب أن يتعاملوا معها بأي نوع من أنواع القوة أو التهديد حتى تشعر الفتاة بالطمأنينة وتدرك ما حدث وتفهم موضحا أن  اضطراب المتحرش جنسيا لا تعفيه من المسؤولية الجنائية.
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