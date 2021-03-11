طبيب نفسي: اضطراب المتحرش جنسيا لا يعفيه من المسئولية الجنائية .. فيديو

قال الدكتور محمد المهدي طبيب نفسي، إن الطفلة عندما يصل سنها إلي 8 سنوات يجب أن يتم تعليمها الصح من الخطأ ويجب أن تتعلم أن تتحدث إلي والديها، مقدما نصيحة لوالدة طفلة التحرش قائلا: "يجب أن تتركها وتجعلها تتحدث عن ما حدث دون خوف لإخراج ما بداخلها حتي لا تتأثر به سلبيا ويترك الموقف اثر لدي الطفلة طويل المدى".





وأضاف محمد المهدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه من المفيد أن تقوم أم الطفلة بإخبارها حقيقة ما تعرضت له لأن مثل هذه الوقائع يظل محتفظ بها المخ والوعي وتترك أ ثارا سلبية لدي الفتاة عند بلوغها سن الرشد.



