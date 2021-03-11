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تسليم تجهيزات الزواج لـ 56 فتاة أولى بالرعاية .. متحدث صندوق تحيا مصر يكشف التفاصيل

الخميس 11/مارس/2021 - 03:23 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف محمد مختار متحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل تسليم تجهيزات الزواج لـ 56 فتاة أولى بالرعاية.

وقال مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء اليوم الأربعاء، إن تم تسليم 56 جهاز عروسة للفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة".

وأضاف متحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، أن هذه المبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه ينفذها صندوق "تحيا مصر".

وأكد مختار، أن كل الأجهزة تكون على مستوى جيد وبالشراكة مع الصندوق، والأجهزة المقدمة تشمل العديد من مستلزمات الزواج ومنها " بوتاجاز، وغسالة، وثلاجة، وسخان، ومكواة، ومروحة، و مرتبة اسفنجية، ومجموعة من مستحضرات التجميل". 

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