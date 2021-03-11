سفير مصر الأسبق في بكين: العلاقات المصرية الصينية أصبحت أكثر قوة في عصر الرئيس السيسي

قال محمد نعمان جلال، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وسفير مصر الأسبق في الصين، إن العلاقات المصرية الصينية أصبحت أكثر قوة في عصر الرئيس السيسي، معقبا: أحد المبادرات الرئيسية للرئيس الصيني الحالي هي طريق الحرير الذي يعود إلى الحضارة الصينية.





وأضاف "نعمان" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، ما يعيب الصين أحيانا هي نظرتها لذاتها وكأنها مركز العالم، منوها إلى أن الصين كانت مركز للحضارات القديمة، مسترسلا: الصين اليوم تعد منتج ومخزن للعالم.



وأكمل: العقلية الصينية لديها القدرة على تصحيح مساراتها الخاطئة، منوها إلى أن حاجة مصر هي الدافع لعودة وقوة العلاقات المصرية الصينية، مسترسلا: الصين تعلم ذلك.



وأشار إلى أن الصين لا تعلن رغبتها في السيطرة على العالم ولكن لديها خطة واضحة لإتمام ذلك.







