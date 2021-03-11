بدل انتقال الموظفين.. العاصمة الإدارية: تجهيزات فنية وخدمات إلكترونية في الحي الحكومي

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن افتتاح العاصمة الإدارية تعتبر إعلان جمهورية جديدة.

وأضاف "الحسيني" في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "هناك تجهيزات فنية في مباني الحي الحكومي ومراكز المعلومات المختلفة التي تقدم الخدمات الإلكترونية".





وتابع خالد الحسيني: " تجميع الوزارات في حي حكومي متميز من حيث الخدمات ومراكز المعلومات والأرشفة الإلكترونية، ودولاب الدولة المصرية يعاد صياغته بشكل مختلف عما سبق".





وأكمل خالد الحسيني: "الدولة المصرية تقدم تيسيرات للموظفين المقرر انتقالهم للحي الحكومي، ولن يتم نقل الوزارات كمباني فقط ولكن سوف ننقل كيان الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة ومن الضروري تأهيل العنصر البشري".





وتابع خالد الحسيني: " نقدر البعد الجغرافي للعاصمة الإدارية في الوقت الحالي في ظل عدم الانتهاء من المونوريل والقطار السريع، ولكن هناك مجموعة من التسهيلات المقررة ومنها بدل انتقال يضاف إلى رواتب الموظفين مما يغطي تكاليف انتقال الموظف من مكانه الحالي إلى عمله".



