رئيس مدينة دمنهور يكشف تفاصيل إزالة 7 مقابر تم بناؤها داخل مخزن أحد المنازل

كشف عادل عبد الكريم رئيس مدينة دمنهور، تفاصيل إزالة 7 مقابر تم بناؤها داخل مخزن منزل.





وقال عبد الكريم، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء أمس الأربعاء، إن تمت إزالة المقابر حتى مستوى الأرض، وذلك بمشاركة وحدة التنفيذ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والوحدة المحلية لمجلس مدينة دمنهور.





وأضاف رئيس مدينة دمنهور: "في البداية قال إنه عالمها مدفن للحيوانات التي تموت عنده"، مضيفا أنه في حال تكرار هذا الأمر مره أخرى يتم معاقبة بالحبس.





وتابع رئيس مدينة دمنهور، أنه لنا عيون في الأماكن المختلفة وهم من كشفوا الأمر، مشيرا إلى أن نعمل بكل يقذه وتركيز.



