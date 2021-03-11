بايدن: سنشارك لقاحات كورونا مع بقية العالم في هذه الحالة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة إذا تبقى لديها فائض عن حاجتها من لقاحات فيروس كورونا فستشاركه مع دول أخرى.
وقال بايدن في تصريحات صحفية: "إذا كان لدينا فائض، فسوف نشاركه مع بقية العالم".
وتعهد بايدن بالحصول على لقاحات كافية لكل أمريكي بالغ بحلول نهاية مايو/أيار 2021، ووجه بشراء 100 مليون جرعة أخرى.
وأضاف بايدن: "سنبدأ في التأكد من رعاية الأمريكيين أولا.. لكننا سنحاول بعد ذلك مساعدة بقية العالم".
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن فريق مكافحة فيروس كورونا سيعمل على توزيع 100 مليون جرعة لقاح. مشددا على ضرورة أخذ الحيطة لأن هناك أمورا كثيرة قد تحدث.