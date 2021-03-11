الانتهاء من 30 ألف وحدة.. الإسكان تكشف تفاصيل مشروعاتها في العاصمة الإدارية

قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تعليقا على حديث الرئيس السيسي بأن افتتاح العاصمة الإدارية بمثابة اعلان جمهورية جديدة، إن العاصمة الإدارية ليست مجرد مدينة بها منشآت ولكنه مدينة مستدامة متكاملة.





وأضاف عمرو خطاب في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن وزارة الإسكان تنفذ مشروعات سكينة وبنية تحتية ذكية وشبكة طرق بالتعاون مع وزارة النقل، ومشروعات استثمارية ضخمة تنفذ لأول مرة في مصر مثل المنطقة المركزية للأعمال.





وتابع عمرو خطاب: "يتم العمل على إنشاء أحياء سكنية كاملة، وتم الإنتهاء من 30 ألف وحدة سكنية وهناك أحياء أخرى جاري تنفيذها"، مضيفا:" المرحلة الاولى من العاصمة الإدارية تقدر بـ 40 ألف فدان ثم تتسع لـ 170 ألف فدان في المراحل المقبلة".





وأكمل عمرو خطاب: "الوزارة وفرت 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين في العاصمة الإدارية كمرحلة اولى بمساحة 118 متر للوحدة، وتكون بأسعار ميسرة وتسهيلات في السداد".



