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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ماذا يخبئه برجك؟

الخميس 11/مارس/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وفيما يلي نقدم شخصية مواليد اليوم 11 مارس وفقا لعلم الأرقام.

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك" إذا  كنت مولودا في يوم 11 مارس فإن ذلك يعني أنك شخص جذاب وملهم ولديك مخيلة خصبة.. تتمتع أيضا بموهبة تنظيمية وتعرف كيف تقترب لتعقد علاقات إنسانية ناجحة، لكن قد تميل لفرض نظامك مما يجعلك تبدو مستبدا أحيانا.

قدمت عبير فؤاد صحية لمواليد 11 مارس قائلة: "عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر السنة."


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