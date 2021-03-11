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مستشار وزير التعليم العالي: مشروع الجينوم المصري حلم الأجيال القادمة.. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 12:58 ص
مستشار وزير التعليم
مستشار وزير التعليم العالي
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محمود محسن
قال الدكتور محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه كان لابد من تنفيذ مشروع الجينوم المصري مؤكدا أن هذا المشروع  هو بمثابة حلم الأجيال القادمة.

وأضاف "الشناوي" خلال تصريحات لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن مشروع الجينوم المصري هو مشروع  هام جدا للرعاية الصحية في مصر.

وتابع مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لإنشاء المركز المصري للجينوم كباب خلفي للإتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها لمراكز بحثية دولية.

وأشار الشناوي إلى أن هذا المشروع سنتمكن من خلاله أن يكون هناك دواء مناسب لكل شخص ومن الممكن التبأ بالأمراض التي من الممكن أن تصيب الشخص.
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