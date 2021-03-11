خط نجدة الطفل: قدمنا تقريرا للنيابة حول حالة الطفلة ضحية التحرش.. فيديو

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، إن إحدى عضوات خط نجدة الطفل حضرت مع الطفلة في النيابة، وقدم الخط تقريرا إلى النيابة بحالة الطفلة والتوصية بشأنها .
وأضاف صبري عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر "المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "يمكننا تقديم إرشاد نفسي إلي الأم عن كيفية التعامل مع الطفلة مؤكدا أن التقرير الذى تم تقديمة للنيابة يحتوي علي الأضرار التي لحقت بالفتاة وعلى مدى تأثرها بالواقعة".
وأوضح صبري عثمان: "سنقوم ببحث حالة إلى عائلة الطفلة لتقديم المساعدات الاجتماعية والطبية اللازمة لهم مؤكدا أن العائلة تحصل بالفعل على معاش تكافل وكرامة.