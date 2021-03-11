الجمهور يطالب الإسماعيلي بالانسحاب من الدوري عقب الهزيمة أمام الأهلي .. فيديو

قال علاء وحيد، المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، إن الفريق أداءه يتحسن بشكل مستمر، وظهر بشكل جيد للغاية أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن الأخطاء التحكيمية ما زالت مستمرة ضد الفريق.





وأضاف علاء وحيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، أن الإسماعيلي استحق ركلة جزاء صحيحة، مضيفًا أن جمهور الفريق يطالب الإدارة بالانسحاب من المسابقة نتيجة الأخطاء التحكيمية.





وتابع علاء وحيد، أن الإسماعيلي سيدخل معسكر مغلق عقب مباراة طلائع الجيش، بالدوري الممتاز، سيستمر لمدة 16 يومًا، وهناك حالة من التفاؤل بتحسن نتائج الفريق في المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أن المشكلة فنية ولكن هناك حالة من الإحباط نتيجة الأخطاء التحكيمية الواضحة ضد الدراويش.





واختتم المتحدث باسم الإسماعيلي، أن موسيماني مدرب الأهلي، سخر من محمد مجدي حارس الإسماعيلي، بطريقة غير مُبررة، وأطالبه بالاعتذار للاعب والجمهور، لعدم تعكير صفو العلاقة بين الناديين، لا سيما أن العلاقة جيدة بين الطرفين.