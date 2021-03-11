حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11 - 3- 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 11-3-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.





برج الحمل مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بتنمية أعمال أو مشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد صلتك بالأصدقاء. عاطفيا: سواء كنت خاليا أو مرتبطا تنجح في تصنيف مشاكلك النفسية جيدا وتقوم بتوجيه قدراتك ومواهبك لحلها.





برج الثور

ماليا ومهنيا: القمر معاكس ومع ذلك تستطيع أن تصيب أهدافك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.





برج الجوزاء

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا للسفر والرحلات وللاتصال بالخارج.

عاطفيا: في الأفق مقابلات توقظ وعيك ومشاعرك أو تعيش أجواء رومانسية فريدة.





برج السرطان

عاطفيا: اليوم تستطيع أن تقترب بلطف ممن تحب وتحقق مزيدا من التواصل.

مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزل المدخرات وقد تكون هناك فرصة لتنمية أموالك أو أعمالك





برج الأسد

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم إظهار عدم الاكتراث بشريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: اليوم لا تتعجل الأمور وتأنّ في حكمك على الأشخاص.





برج العذراء

صحيا ومهنيا: اليوم تمنحك الأفلاك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والتشوش.. يمكنك أن تتواصل اليوم بصورة أفضل مع من حولك.





برج الميزان

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بيوم رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

مهنيا واجتماعيا: اليوم تعدك الأفلاك بلقاءات مهنية أو اجتماعية مميزة وقد تعقد صداقات ملائمة.





برج العقرب

عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكّم اليوم في انفعالاتك.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومع ذلك تستطيع أن تحصل على مساندة الجميع إذا تجنبت استفزاز الآخرين.





برج القوس

عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. القمر في منزل العلاقات والفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأهل والأحباب وتقنعهم بما تريد.

مهنيا واجتماعيا: يحالفك الحظ وتنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها، واعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.





الجدي عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تمدك بالطاقة العاطفية وقد تجد سعادتك في التواجد مع من تحب. مهنيا وماليا: اجتهد اليوم وحافظ على تركيزك إذا أردت أن تحقق مكاسب واعتمد على موهبتك العملية لتتغلب على الضغوط ولتتفادى أي خسائر





برج الدلو

عاطفيا: القمر ما زال في برجك ويمدك ذلك بالتألق ويجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

مهنيا واجتماعيا: اليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة، وبحماسك تستطيع أن تجمع الكل على هدف واحد.





برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة ويساعدك ذلك على التفكير ومراجعة النفس في هدوء بعيدا عن العيون.

مهنيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما وأن تحافظ على ما يصلك اليوم من أسرار.