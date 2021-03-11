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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11 - 3- 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 11/مارس/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 11-3-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بتنمية أعمال أو مشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد صلتك بالأصدقاء.
عاطفيا: سواء كنت خاليا أو مرتبطا تنجح في تصنيف مشاكلك النفسية جيدا وتقوم بتوجيه قدراتك ومواهبك لحلها.

برج الثور
ماليا ومهنيا: القمر معاكس ومع ذلك تستطيع أن تصيب أهدافك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

برج الجوزاء
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا للسفر والرحلات وللاتصال بالخارج.
عاطفيا: في الأفق مقابلات توقظ وعيك ومشاعرك أو تعيش أجواء رومانسية فريدة.

برج السرطان
عاطفيا: اليوم تستطيع أن تقترب بلطف ممن تحب وتحقق مزيدا من التواصل.
مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزل المدخرات وقد تكون هناك فرصة لتنمية أموالك أو أعمالك

برج الأسد
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم إظهار عدم الاكتراث بشريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: اليوم لا تتعجل الأمور وتأنّ في حكمك على الأشخاص.

برج العذراء
صحيا ومهنيا: اليوم تمنحك الأفلاك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والتشوش.. يمكنك أن تتواصل اليوم بصورة أفضل مع من حولك.

برج الميزان
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بيوم رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تعدك الأفلاك بلقاءات مهنية أو اجتماعية مميزة وقد تعقد صداقات ملائمة.

برج العقرب
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكّم اليوم في انفعالاتك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومع ذلك تستطيع أن تحصل على مساندة الجميع إذا تجنبت استفزاز الآخرين.

برج القوس
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. القمر في منزل العلاقات والفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأهل والأحباب وتقنعهم بما تريد.
مهنيا واجتماعيا: يحالفك الحظ وتنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها، واعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

الجدي
عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تمدك بالطاقة العاطفية وقد تجد سعادتك في التواجد مع من تحب.
مهنيا وماليا: اجتهد اليوم وحافظ على تركيزك إذا أردت أن تحقق مكاسب واعتمد على موهبتك العملية لتتغلب على الضغوط ولتتفادى أي خسائر

برج الدلو
عاطفيا: القمر ما زال في برجك ويمدك ذلك بالتألق ويجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.
مهنيا واجتماعيا: اليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة، وبحماسك تستطيع أن تجمع الكل على هدف واحد.

برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة ويساعدك ذلك على التفكير ومراجعة النفس في هدوء بعيدا عن العيون.
مهنيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما وأن تحافظ على ما يصلك اليوم من أسرار.
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