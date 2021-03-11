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خليفة كرم جابر.. عبد اللطيف منيع بطل مصري يتوج بفضية بطولة ماتيو بليكوني للمصارعة بإيطاليا

الخميس 11/مارس/2021 - 03:05 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف عبد اللطيف منيع لاعب منتخب مصر للمصارعة، تفاصيل تتوجيه بالفضية ماتيو بليكوني للمصارعة بإيطاليا.

وقال منيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء أمس الأربعاء، إن حققت المدلية الفضية في وزن 130 كيلو مصارعة روماني في منافسات بطولة ماتيو بليكوني في إيطاليا.

وأضاف لاعب منتخب مصر للمصارعة، أن العام الماضي حصلت على البطولة والعام الحالي حدث لي ظلم كبير من التحكيم، متابعا أنه مركزي الثاني على العالم لعامين متتاليين.

وأوضح منيع، أن حاليا موجود في معسكر بالمجر وأستعد للبطولة القادمة في المغرب، مقدما الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
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