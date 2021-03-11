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صحة أسوان توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن كورونا .. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 03:05 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في أسوان مطمئن.

وأضاف إيهاب حنفي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "بعد أي ذروة لـ الجائحة نشهد فترة تذبذب وارتفاع وهبوط في معدل الإصابات".

وتابع إيهاب حنفي: "الوضع الوبائي لفيروس كورونا في أسوان مطمئن، وهناك ارتفاع بسيط في الإصابات والمستشفيات جاهزية لاستقبال حالات كورونا".

 ووجه ايهاب حنفي نصيحة للمواطنين، قائلا: "مع بداية ظهور اي اعراض على الفرد  التوجه إلى المستشفى للتشخيص الفوري ومنع مضاعفات المرض والتعامل مع الأعراض في بداياتها".

وأكمل إيهاب حنفي: "معظم الإصابات  الحالية متواجدة في كبار السن ويعاني بعضهم من أمراض مزمنة".

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