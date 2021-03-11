صحة أسوان توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن كورونا .. فيديو

قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في أسوان مطمئن.





وأضاف إيهاب حنفي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "بعد أي ذروة لـ الجائحة نشهد فترة تذبذب وارتفاع وهبوط في معدل الإصابات".





وتابع إيهاب حنفي: "الوضع الوبائي لفيروس كورونا في أسوان مطمئن، وهناك ارتفاع بسيط في الإصابات والمستشفيات جاهزية لاستقبال حالات كورونا".





ووجه ايهاب حنفي نصيحة للمواطنين، قائلا: "مع بداية ظهور اي اعراض على الفرد التوجه إلى المستشفى للتشخيص الفوري ومنع مضاعفات المرض والتعامل مع الأعراض في بداياتها".





وأكمل إيهاب حنفي: " معظم الإصابات الحالية متواجدة في كبار السن ويعاني بعضهم من أمراض مزمنة".



