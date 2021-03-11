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رياضة

أبو المعاطي زكي: إبراهيم نور الدين نجم مباراة الأهلي والإسماعيلي.. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 03:05 ص
إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
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محمد رشاد
قال الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، إن الأهلي قدم الشوط الأول كأسوأ أشواطه في الدوري الممتاز أمام الإسماعيلي، موضحًا أن هناك أكثر من لاعب كان خارج الخدمة، على رأسهم حسين الشحات.

وأضاف أبو المعاطي زكي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن حسين الشحات لاعب ليس على مستوى الأهلي، فضلًا عن أنه يعيش حالة من التشبع الكروي والمالي، موضحًا أن اللاعب عليه أن يعلم قيمة وقدر الأهلي.

واستكمل حديثه، أن إبراهيم نور الدين كان نجم مباراة الأهلي والإسماعيلي، بالتحديد عقب قراره في ركلتي الجزاء غير المحتسبة للإسماعيلي والمحتسبة للأهلي، بينما الدراويش يحتاج أكثر من ذلك من الإدارة سواء عن طريق التدعيمات بلاعبين على مستوى، خاصة وأن اللاعبين المتواجدين بالفريق حاليًا ليسوا على مستوى الفريق، مشددًا أن الإسماعيلي لن يهبط لدوري الدرجة الثانية.
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