لكل واحدة أزمة مع زوجها.. انهيار 3 سلايف من البكاء على الهواء.. فيديو

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، لقاءً مع 3 "سلايف" كل واحدة منهن واجهت أزمة مع زوجها أجبرتها على الانفصال، حيث كانت تعيش كل واحدة منهن في شقة منفصلة عن الأخرى.





وأجهشت إحداهن بالبكاء بسبب عجزها عن رؤية أبنائها، حيث قالت خلال الحوار: إنها لا تعرف شيئًا عن أبنائها منذ 3 سنوات، فيما أشارت الأخرى إلى أنها لم تر أبناءها منذ 4 سنوات.





وأضافت أنها مستعدة للتنازل عن كافة حقوقها مقابل رؤية أطفالها الذين لم تراهم منذ سنوات، حتى دخلت في نوبة بكاء على الهواء بالبرنامج.





وواصلت: "كنا بنتحبس ونتعرض للضرب وحصلنا على أحكام جنح من قبل، وحكم ضم حضانة وولاية تعليمية، ونفقة ولكن لم نحصل على أي من هذه الحقوق.. كانت تتعرض للضرب، وهو في حالة من اللاوعي"، فيما طالبت الإعلامية ريهام سعيد من جمهورها بتوصل لأبناء هؤلاء السيدات.



