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منسق مبادرة معرض الأسرة المنتجة بشمال سيناء: المشاركة فيها بالمجان

الخميس 11/مارس/2021 - 01:24 ص
مبادرة معرض الأسرة
مبادرة معرض الأسرة المنتجة
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عادل نصار

كشفت منى جمعة منسق عام مبادرة معرض الأسرة المنتجة، تفاصيل المبادرة وفعالياتها بمحافظة شمال سيناء.

وقالت جمعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء أمس الأربعاء،: "نعمل هذه المعارض في شمال سيناء والعريش منذ عام 2018 مجانا بمعنى أن المشاركة فيه غير مدفوعة".

وأضافت منسق عام مبادرة معرض الأسرة المنتجة، أنه لدينا معرض دائما في المركز نفسه ويفتح بشكل يومي ويستقبل الأسر الموجودة لدينا في العريش، متابعة أنه يتم عرض فيها أي شيء وأعشاب ومنتجات مختلفة.

وأكدت منى جمعة منسق عام مبادرة معرض الأسرة المنتجة، أننا نقوم بعملية التسويق للمنتجات، والاقبال مقبول في ظل الوقت الحالي.

 

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