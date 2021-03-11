محامي الطفلة ضحية التحرش بالمعادي للمتعاطفين مع المتهم: المجتمع مصعبش عليكم .. فيديو

قال أحمد عبد السلام، محامي أسرة الطفلة ضحية التحرش في المعادي: "أعرف أسرة الفتاة منذ زمن بعيد باعتبارهم موكلين لدي وعندما انتشر فيديو التحرش بالفتاة لم أكن أعلم أنها ابنتهم".
وأضاف "عبد السلام" خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "الشعب المصري تأثر بالواقعة لان كلا منا اعتبر الطفلة ابنته، والأمن تحرك بسرعة شديدة وقام بإلقاء القبض على المتهم قبل أن يختفي".
وأوضح: "هناك مواجهة حدثت بين الطفلة والمتهم في النيابة، موجها رسالة لكل اللي صعبان عليهم التشهير بالمجرم: "المجرم صعب عليكم والمجتمع لم يصعب عليكم بسبب هذه الحوادث الأليمة التي تحدث للفتيات كل يوم في المجتمع".