بعد دعوة الرئيس السيسي لـ حفل زفافها.. هند الهادي: أشعر أنه أبي ولو حضر فرحي هتبقى الفرحة فرحتين.. فيديو

قالت هند الهادي من أصحاب الهمم وبطلة مصرية بألعاب القوى أن نظرة المجتمع لي في السابق كانت صعبة ولكنني اعتدت على ذلك مؤكدة أنه على الرغم من تلك الظروف إلا أن حفل زفافي قد اقترب.





وأضافت "الهادي" خلال تصريحات لبرنامج من مصر عبر فضائية "سي بي سي" أنني توجهت إلى الرئيس السيسي بدعوة لحضور حفل زفافي لأنني اعتبره بمثابة أبي وكان لابد من دعوته.



