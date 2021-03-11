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توك شو

بعد دعوة الرئيس السيسي لـ حفل زفافها.. هند الهادي: أشعر أنه أبي ولو حضر فرحي هتبقى الفرحة فرحتين.. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 01:18 ص
هند الهادي من أصحاب
هند الهادي من أصحاب الهمم وبطلة مصرية بألعاب القوى
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محمود محسن
قالت هند الهادي من أصحاب الهمم وبطلة مصرية بألعاب القوى أن نظرة المجتمع لي في السابق كانت صعبة ولكنني اعتدت على ذلك مؤكدة أنه على الرغم من تلك الظروف إلا أن حفل زفافي قد اقترب.

وأضافت "الهادي" خلال تصريحات لبرنامج من مصر عبر فضائية "سي بي سي" أنني توجهت إلى الرئيس السيسي بدعوة لحضور حفل زفافي لأنني اعتبره بمثابة أبي  وكان لابد من دعوته.

وتابعت البطلة من أصحاب الهمم، أنه لولا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم من خلال جعل عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، لما استطاعوا الحصول على فرص عمل متكافئة وعلى حقوقهم بشكل عام، مشيرة إلى أنه لو حضر الرئيس حفل زفافي "هتبقى الفرحة فرحتين".
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