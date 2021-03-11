حسين السيد: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنت أستحق ركلة جزاء

قال حسين السيد "مارسيلو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز .





وأضاف مارسيلو في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": ظهرنا بشكل جيد خلال الشوط الأول ، كما أنني أستحق ركلة جزاء بعد عرقلتي من قِبَل محمد هاني ، لكنني لن أتحدث كثيرًا في الأمور التحكيمية .





واختتم مارسيلو: الإسماعيلي يمر بموقف عصيب هذا الموسم ، لكن أعِد جماهير الدراويش بعودة الفريق إلى المكانة التي يستحقها خلال الفترة القادمة.



