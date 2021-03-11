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توك شو

جثث في الشوارع ومقابر جماعية .. مشاهد حزينة تسبب فيها فيروس كورونا على مدار عام

الخميس 11/مارس/2021 - 03:05 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
 فيروس كورونا المستجد، جائحة انتشرت كالنار في الهشيم في كافة ارجاء العالم وخلفت ملايين الإصابات ومئات الآلاف من الوفيات .

وعرضت قناة "العربية" تقريرا يرصد مشاهد حزينة شهدها العالم بعد مرور أكثر من عام مع الفيروس اللعين.

وأوضح التقرير أن العالم فوجيء بالكثير من المشاهد الحزينة طوال عام 2020، سواء كانت جثث ملقاة في الشوارع او مقابر جماعية لوفيات تسبب فيها فيروس كورونا .

 ولفت التقرير إلى أن كافة دول العالم اتبعت إجراءات احترازية لحماية مواطنيها من تفشي الفيروس، واتجهت دول إلى إنشاء مستشفيات ميدانية لاستيعاب  الأعداد الكبيرة من إصابات كورونا .

 وأشار التقرير إلى اتجاه دول كثيرة على الإغلاق الكامل وغلق حركة الطيران لمنع الانتشار، وتستمر دول العالم في حربها ضد الفيروس عن طريق إنتاج اللقاحات.

ويذكر أن أعداد الإصابات بـ فيروس  كورونا حول العالم حتى الان وصلت لـ  117 مليون اصابة و2.6 مليون وفاة.

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