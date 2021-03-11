لدعمها في مواجهة السرطان.. أصدقاء لينا شاكر يفاجئونها على الهواء مباشرة.. فيديو

فاجأ أصدقاء الإعلامية لينا شاكر على رأسهم الإعلامي شريف مدكور الحضور إلى برنامج معكم عبر فضائية سي بي سي لافتة كتب عليها اسمها بالإنجليزية LINA.





وأضافت شاكر أن أصدقاءها كانوا دائمًا الداعم لها أثناء فترة إصابتها بمرض السرطان ومشيرا إلى أنه بفضل هذا الدعم تمكنت مع عبور المرض.





وتابعت الإعلامية لينا شاكر، أنها حرصت في البداية على إخفاء إصابتها بالسرطان عن الجميع باستثناء المقربين منها مؤكدة انها كانت على استعداد لخوض التجربة دون أن تتسبب فى الضيق لأحد من أصدقائها أو أهلها.





وأضافت "شاكر"، خلال لقاء لها لبرنامج معكم عبر فضائية سي بي سي أنها قرأت بالصدفة عن تجارب نشرتها سيدات على صفحات بموقع فيسبوك، في مجموعات مشتركة بها، وشاهدت الصور المنشورة لهن بعد أن بدأ شعرهن في النمو.





وتابعت لينا شاكر، أن صديق مقرب لها هو صاحب فكرة أن تقوم بعمل "فوتوسيشن" ولكنها لم تقم بها مؤكدة أن الإعلامي شريف مدكور تحدث معها عن ذلك وبالفعل اقتنعت بالفكرة وقامت بأدائها.





وقال شريف مدكور أنه قام بتقديم النصيحة لـ لينا بأن تظهر للناس بدون باروكة حتى تقدم رسالة إنسانية من خلال ذلك، وتدعم السيدات اللاتى عانين من سرطان الثدى وسقط شعرهن، وتطمئنهن بأن الشعر سينبت مرة أخرى.