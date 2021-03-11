وزارة الرياضة تستجيب لـ أبو العينين في دعم مراكز الشباب بالدقي والجيزة والعجوزة.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن وزارة الشباب والرياضة استجابت لطلب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بدعم مراكز الشباب والرياضة التابعة لمنطقة الدقي والجيزة والعجوزة.





وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه استجابة للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في مجال الشباب والرياضة قامت مكاتب خدمة المواطنين التابعة له بحصر احتياجات الأندية ومراكز الشباب بالدائرة وتم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بكافة الاحتياجات واستجابة مشكورة.





وتابع أن استجابة وزارة الشباب والرياضة لما يلي أولًا توفير دعم إضافي لنادي المنيب الرياضي بمبلغ 25 ألف جنيه، بالإضافة الموافقة على إقامة صالة جيم بمركز شباب الجيزة وإقامة الصالة بالفعل، والموافقة على إقامة صالة جيم بمركز شباب الساقية وتم إقامة الصالة بالفعل، وهو تحرك سريع والاستجابة بباقي الطلبات وهي زيادة الدعم المقدم بمركز شباب الحوتية، وإنشاء مبنى إداري جديد لمركز شباب المنيب، وتركيب نجيل صناعي جديد بملعب المركز.





واختتم أنه تم استكمال أيضًا صالة الجيم بنادي المنيب، وإنشاء حديقة أطفال وتوفير أجهزة كمبيوتر حديثة، وتركيب بلاط انترلوك لمركز شباب ميت عقبة وتعيين مجلس إدارة مؤقت بالإضافة لاستكمال وإنهاء أعمال التطوير بمركز شباب القصبجي، مضيفًا أنه حرصًا على سرعة إنجاز أعمال التطوير للأندية ومراكز الشباب قام النائب محمد أبو العينين بتقديم تبرعات عينية لتلبية احتياجات وأعمال التجديد والتطوير بمركز شباب أرض اللواء ومركز شباب المنيب ومركز شباب الحوتية.