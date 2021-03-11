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دويب عبد العظيم: 100 جنيه عقوبة إلقاء مخلفات البناء في الطرق

الخميس 11/مارس/2021 - 03:05 ص
مخلفات البناء
مخلفات البناء
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عادل نصار
استعرض الدكتور دويب عبد العظيم، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، عقوبة إلقاء مخلفات البناء في الطرق العامة ووضعها القانوني.

وقال عبد العظيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء أمس الأربعاء، إن القانون الذي يخص هذه المسألة رقم 149 لسنة 1956، مضيفا أن هذا القانون ورد عليه الكثير من التعديلات ولكن العقوبات لا تكون بالمستوى المطلوب الأمر الذي يشجع على حدوث المخالفات.

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، أن حد أدنى 100 جنيه وأقصي 300 جنيها عقوبة إلقاء مخلفات البناء في الطرق العامة، مطالبا بحدوث تغير في العقوبة وأن تكون أكبر حتى تكون رادعة.

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