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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يحذر من سد النهضة.. الحكومة: زيادة في إصابات كورونا.. والأرصاد: انخفاض 8 درجات في الحرارة

الخميس 11/مارس/2021 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
تناولت برامج التوك شو  أمس الأربعاء، الكثير من الأحداث المهمة، وفيما يلي ابرز الاخبار: 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتحدث بلغة محترمة فى مشكلة سد النهضة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أمس عن أزمة السد .

رد المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، على " زيادة الإصابات بكورونا  أمس. 

قال محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن أرقام الاصابات في مصر تقل وتزيد بدرجات متفاوتة خلال الفترة الماضية، معقبا: هناك زيادة بنسبة بسيطة في بعض المحافظات، كما هو الحال في محافظة أسوان.

كشفت عبير والدة الطفلة ضحية التحرش بالمعادي قائلة: "زوجي أخرس ويعمل سايس في المعادي، وابنتي كانت لأول مرة تقوم بالنزول معه إلي عمله كان يوم الواقعة، وأنا أشعر أنني في كابوس بسبب الواقعة " .

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد موجة حارة اليوم ودرجة الحرارة العظمى وصلت لـ 33 درجة وبداية من الغد تنخفض درجات الحرارة انخفاض ملحوظ من 6 لـ 8 درجات .

عرضت قناة العربية تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بطفلة المعادي، ونشرت الشرطة فيديو يوضح لحظة اعتقال المتحرش.

قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن المحافظة تشهد فى هذه الفترة ارتفاعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، ولكن المحافظة وضعها مثل باقى المحافظات.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن المرحلة الأولى من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ستكون لـ 40 ألف موظف.

قالت الإعلامية لينا شاكر، أنها حرصت في البداية على إخفاء إصابتها بالسرطان عن الجميع باستثناء المقربين منها مؤكدة انها كانت على استعداد لخوض التجربة دون أن تتسبب فى الضيق لأحد من أصدقائها أو أهلها.
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