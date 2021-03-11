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توك شو

استدرجها وراءه .. محامي ضحية المعادي: الطفلة لم تأخذ أي أموال من المتهم حتى تأتي معه .. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 03:00 ص
متحرش المعادي
متحرش المعادي
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محمود محسن
قال محمد ثروت محامي طفلة المعادي، إن الطفلة أكدت أنها لم تأخذ أي أموال من المتهم حتى تأتي معه، وإنما استدرجها وسحبها وراءه، وأنها لم تفهم أو تتوقع أنه سيتحرش بها.

وأضاف "ثروت" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" عبر فضائية "سي بي سي" أن النيابة واجهت الطفلة بمتحرش المعادي مشيرا إلى أن النيابة اتخذت قرار بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتابع محامي طفلة المعادي، أن أسرة الطفلة استعانت به للحفاظ على حق طفلتهم المسكينة، وأخذ حقها من الجاني الذي تحرش بها.

وأشار ثروت إلى أن أن الطفلة أكدت أنها لم تأخذ أي أموال من المتهم حتى تأتي معه، وإنما استدرجها وسحبها وراءه، وأنها لم تفهم أو تتوقع أنه سيتحرش بها.
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