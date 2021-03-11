في ظهور نادر بعيد ميلادها .. شاهد قبلة زوج يسرا لها





واحتفل معها زوجها رجل الأعمال خالد سليم وشقيق الفنان هشام سليم في ظهور نادر له وقام بتقبيلها على رأسها.





وحضر الحفل، عدد من الفنانين منهما الهام شاهين والمخرجة ايناس الدغيدى ونيللى كريم الى جانب عدد من المقربين والأصدقاء.





يشار إلى أن يسرا تشارك في رمضان 2021 بمسلسل "حرب أهلية".

ومسلسل "حرب أهلية"، من إخراج سامح عبد العزيز ومن تأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.



وكان اخر اعمال الفنانة يسرا مسلسل "خيانة عهد" والذى عرض فى رمضان العام الماضى وشارك فى بطولته خالد سرحان وحلا شيحة وبيومى فؤاد وتاليف احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز.

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورا من الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة يسرا والذي أقيم أمس، وشارك فيه عدد كبير من النجوم.