من ترك صلاة العصر أو تأخر عنها حبط عمله.. الإفتاء توضح المعنى الصحيح ومدة العقاب

صلاة العصر، قال عنها بعض العلماء انها الصلاة الوسطى التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم ، " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين " ، لذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها حتى انه قال من تركها او تأخر عنها حبط عمله . والسؤال الذي يشغل بال البعض ما المقصود بحبط عمله وهل هذا العقاب مستمر ام يقتصر على اليوم الذي حدث فيه الإثم؟.





جزاء من ترك صلاة العصر أو تأخر عنها:





قال العلماء ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - إنه قال: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) يعني سلب أهله وماله، فالمعنى أنها مصيبة عظيمة، وثبت عنه أيضًا عليه الصلاة والسلام: (من ترك صلاة العصر حبط عمله).





وأضاف العلماء أن ترك الصلوات الخمس أو إحداها كل ذلك من المصائب العظيمة، فينبغي للمؤمن أن يحرص على المحافظة عليهن والاستقامة في ذلك ، والحرص على ذلك ، والمسابقة عليه حتى لا تقع هذه المصيبة العظيمة.





وتابع العلماء أما كونه يشرع للمؤمن أن يعزي أخاه إذا علم أنه فاتته صلاة العصر أو غيرها من الصلوات فلا يوجد شيئًا ثابتًا عن النبي ولا عن الصحابة فقد صح عن - صلى الله عليه وسلم - إنه قال: (من ترك صلاة العصر حبط عمله) . وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (من فاتته صلاة العصر فكأنما سلب أهله وماله).





تارك صلاه العصر يحبط عمله





الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن من ترك صلاة العصر أحبط الله عمله فى اليوم الذي ترك فيه صلاة العصر وليس فى عمره كله كما يعتقد البعض، إلا أن هذا فى حد ذاته مصيبة عظيمة.

















وقت صلاة العصر





حدده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنه يبدأ حين يصير ظل كل شيء مثل طوله والذي زالت الشمس عليه، ويمتدّ وقتها إلى أن تصفرّ الشمس .





فضل صلاة العصر في جماعة









من صلى العصر في جماعة كتبته الملائكة من الساجدين الراكعين المُصلين القائمين الخاشعين، وصعدت إلى الله تعالى تقول: يارب عبدك فلان جئناه وأتيناه وهو يُصلي، وتركناه وهو يُصلي، حيث تتناوب الملائكة في هذين الوقتين، في صلاة العصر والفجر ،صلاة العصر تجعل الملائكة تشهد لك عن الله سبحانه وتعالى.



