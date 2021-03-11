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حوادث

اندلاع حريق في سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز بأسيوط

الخميس 11/مارس/2021 - 01:27 ص
ارشيفيه
ارشيفيه
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إيهاب عمر
اشتعلت قبل قليل النيران في سيارة محملة باسطوانات البوتجاز بأسيوط مما أدى إلى انفجار الاسطوانات وجاري السيطرة على الحريق. 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من ادارة الدفاع المدني يفيد اندلاع حريق بسيارة محملة باسطوانات البوتجاز بالقرب من مفارق طريق مطار أسيوط مما تسبب في انفجار الاسطوانات. 

على الفور انتقل إلى موقع الحادث قوات الدفاع المدني والاطفاء وجاري التعامل مع الحريق. 

وأكد شهود عيان ان السيارة تحمل نحو ٣٥٠ أسطوانة بوتجاز منزلي خرجت من مصنع تعبئة الاسطوانات مساء اليوم وكانت متعطله بالقرب من مفارق طريق مطار أسيوط.
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