هل من الأفضل رفع سن زواج الفتيات من 18 إلى 21 سنة؟

تناول برنامج لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، موضوع رفع سن زواج الفتيات من 18 إلى21 سنة.





في البداية قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إنه أن تم عملية التسنين بوجود لجنة ثلاثية، مطالبة أن يكون هناك حاملة لتوجيه وتوعية الناس والقانون لابد أن يكون صارم ومشكلته في التنفيذ والمجمع يكون متواطأ.





فيما ورد الشيخ إسلام عامر، عليها لا يوجد أي عملية "تسنين" تتم في أي وحدة صحية أو أي قطاع حكومي أو مركز طبي إلا بعد جواب من الأحوال المدنية أنها غير مقيدة بواقعات المواليد.





وأكد عامر، أنه على المأذون الإبلاغ عن أي جريمة من هذا النوع، متابعا أن هذه جريمة دخلتنا في اختلاط أنساب.







