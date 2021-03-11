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نجدة الطفل: النيابة العامة أسرعت بإنجاز التحقيقات في قضية متحرش المعادي.. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 01:29 ص
متحرش المعادي
متحرش المعادي
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محمود محسن
قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، إننا نتقدم بالشكر للنيابة العامة على ما بذلته من مجهودات في قضية متحرش المعادي وسرعة إنجاز التحقيقات.

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" عبر فضائية "سي بي سي" أنه تم تقديم الأخصائى النفسى التابع لخط نجدة الطفل لجلسة دعم نفسي واجتماعي أمام النيابة.

وتابع مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة أنه تم تقديم تقرير بحالة الأسرة والطفلة للنيابة.

وأشار عثمان إلى أن النيابة العامة وجهت تهمة هتك عرض للمتحرش، وسيتم حبسه تحت ذمة التحقيقات مؤكدا أن الطفلة ضحية واقعة التحرش بالمعادى تم عرضها هى وأسرتها على النيابة اليوم. 
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