نجدة الطفل: النيابة العامة أسرعت بإنجاز التحقيقات في قضية متحرش المعادي.. فيديو

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، إننا نتقدم بالشكر للنيابة العامة على ما بذلته من مجهودات في قضية متحرش المعادي وسرعة إنجاز التحقيقات.





وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" عبر فضائية "سي بي سي" أنه تم تقديم الأخصائى النفسى التابع لخط نجدة الطفل لجلسة دعم نفسي واجتماعي أمام النيابة.





وتابع مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة أنه تم تقديم تقرير بحالة الأسرة والطفلة للنيابة.



