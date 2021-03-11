ما هي نسبة زواج القاصرات في مصر؟.. الشيخ إسلام عامر يجيب

تناول برنامج لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، موضوع رفع سن زواج الفتيات من 18 إلى21 سنة.





وخلال الفقرة، كشف الشيخ إسلام عامر، نسبة زواج القاصرات في مصر، مطالبا مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يجرم الزواج دون السن.





وقال عامر، إنه زواج القاصرات يعادل 5% من إجمالي الزواج سنويا في جمهورية مصر العربية، وهذه النسبة كبيرة.





فيما قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، إنه أن تم عملية التسنين بوجود لجنة ثلاثية، مطالبة أن يكون هناك حاملة لتوجيه وتوعية الناس والقانون لابد أن يكون صارم ومشكلته في التنفيذ والمجمع يكون متواطأ.





ورد الشيخ إسلام عامر، عليها لا يوجد أي عملية "تسنين" تتم في أي وحدة صحية أو أي قطاع حكومي أو مركز طبي إلا بعد جواب من الأحوال المدنية أنها غير مقيدة بواقعات المواليد.





وأكد عامر، أنه على المأذون الإبلاغ عن أي جريمة من هذا النوع، متابعا أن هذه جريمة دخلتنا في اختلاط أنساب.



